- Echipa roz a primit o provocare neașteptata in cel de-al treilea battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 24 aprilie 2024. Concurenții lui chef Richard Abou Zaki au fost nevoiți sa gateasca fara sare.

- Chef Richard Abou Zaki și echipa roz au realizat o farfurie spectaculoasa in ediția 15 din sezonul 13 Chefi la cuțite, difuzata pe 22 aprilie 2024. Preparatul savuros s-a potrivit de minune cu vinul roșu nobil, Cabernet Sauvignon Magnus Monte de la Crama Ceptura.

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a adus o noua provocare pentru concurenți. Tensiunea a crescut in bucatarie, mai ales ca Irina Fodor a anunțat ca nu vor avea o tema neaparat ușoara in cel de-al șaptelea battle.

- Alexia și Aris Eram au gatit pentru jurații de la Chefi la cuțite. Cei doi au demonstrat ca formeaza o echipa in orice moment din viața lor, cu toate ca se mai cearta uneori. Influencerița și fratele ei au oferit și cateva detalii despre provocarile intalnite in America Express.

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Varza, pe numele sau real Daniel Ilie, a revenit cu o noua rețeta in platoul show-lui culinar de la Antena 1. Iata ce le-a gatit comediantul de aceasta data celor patru jurați!

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!

- Chefi la cuțite 2024 revine la Antena 1 cu sezonul 13, care e prezentat de Irina Fodor. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu jurizeaza concurenții in etapa preselecțiilor. Cine prezinta Chefi la cuțite 2024, sezonul 13Irina Fodor prezinta Chefi…

- Chef Richard Abou Zaki, unul dintre cei patru jurați ai noului sezon Chefi la cuțite, care incepe la Antena 1 pe 18 martie, a povestit despre intalnirile memorabile pe care i le-a prilejuit traiectoria lui profesionala remarcabila.