Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Intervenție Fieni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Pucioasa cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta…

- Școala Gimnaziala Speciala din Targoviste este o unitate școlara ce se afla in administrarea CJ Dambovița, și a fost reabilitata cu fonduri europene in cadrul unui proiect accesat de administrația județeana. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a spus ca investițiile in școli, alaturi de cele…

- PSD Dambovița spune ca semnaturile de la cetațeni, de susținere pentru alegerile din 9 iunie, sunt semnul ca echipa PSD și-a facut treaba in ultimii 4 ani. Zi de zi, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan dar și primarii PSD din tot județul Dambovița…

- Ieri, 17 aprilie, peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița și comisari ai Garzii Naționale de Mediu au efectuat 15 contoarele economice in localitatea Balteni. Verificarile au vizat societațile comerciale cu obiect de activitate in colectarea deșeurilor feroase…

- Intrucat tot mai mulți dambovițeni se prezinta la ghișeele instituției solicitand dovezi privind vechimea in munca, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița revine cu cateva precizari importante, cu privire la documentele pe care le poate elibera. In acest sens, este necesar ca, inainte de toate,…

- Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, iar Garda de Intervenție Racari cu doua autospeciale de stingere. La fața locului incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați și la o camera…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 24 WTA) a fost invinsa in „optimile” turneului de la Miami de Danielle Collins (30 de ani, 53 WTA), scor 4-6, 2-6. In fața lui Collins nimic n-a mers conform planului. Serviciul americancei a pus-o constant in dificultate pe Sorana. In actul inaugural a fost o defensiva continua…