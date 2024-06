Stiri pe aceeasi tema

- Se muncește foarte serios la pregatirea expoziției „Dinamica palatelor voievodale de la București și Targoviște in perioada medievala”, eveniment care va avea loc la Palatul Suțu (Bd Ion C. Bratianu, nr 2), joi, 20 iunie 2024, ora 17.00 și la care va așteptam sa participați. Partenerii Muzeului Municipiului…

- Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, instituție de cultura subordonata Consiliului Județean Dambovița, anunța deschiderea expoziției” Nomen est omen. Epocile lui Matei Basarab și Constantin Brancoveanu” . Vernisajul va avea loc vineri, 31 mai 2024 ora 12.00, la Muzeul de Istorie…

- Cu ocazia Zilei Muncii și pe durata Sfintelor Sarbatori Pascale, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, a pregatit o surpriza frumoasa tuturor celor care doresc sa-si petreaca timpul liber la unele dintre cele mai interesante obiective turistice din…

- In calendarul crestin ortodox, Sarbatoarea Sfintelor Pasti ocupa cel mai important loc, traditiile satului alcatuindu-se in jurul acesteia. Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, va organiza o zi dedicata semnificațiilor acestei sfinte sarbatori. Astfel, in data de 26 aprilie…

- Muzeul de Istorie din Targoviște a lansat un apel catre dambovițeni și nu numai pentru a completa colecțiile existente și a organiza unele noi referitoare la perioada comunista. “Avem nevoie de sprijinul comunitații. Orice fel de amintire din acea perioada ne este de mare ajutor. Pot fi obiecte de uz…

- Cupa Satelor nu a stat pe loc! Fazele regionale sunt programate, iar puștii sunt pregatiți sa iși intalneasca, in perioada urmatoare, rivalii din județele vecine.In perioada februarie – martie 2024, Asociațiile Județene de Fotbal din toata țara au organizat fazele județene finale pentru Cupa Satelor,…

- „Statea maica-ndurerata / langa cruce-nlacrimata / pe cand Fiul suferea.” In preajma sarbatorii Paștelui, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza, la Muzeul de Istorie din Targoviște, pe data de 16 aprilie, cu incepere de la ora 17:00, un concert simfonic aparte, susținut de membri ai Orchestrei…