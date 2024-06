Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea bacauana este informata cu privire la modalitațile de admitere in cadrul unitaților de invațamant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru cei care doresc sa descopere profesiile de polițist, jandarm sau pompier, structurile teritoriale ale M.A.I au participat astazi, 17 mai a.c.,…

- In intervalul 30 aprilie – 07 mai a.c., pompierii bacauani au raspuns unui numar de 177 solicitari primite pe Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Cele mai multe intervenții au constat in acordarea ajutorului medical de urgența, respectiv 104 astfel de cazuri. De asemenea, in perioada…

- In perioada 22 aprilie 2024 – 03 mai 2024, 29 de elevi ai Liceului Tehnologic „Grigore Antipa” Bacau, cu profilul in Turism și Alimentație, impreuna cu 4 cadre didactice, au luat parte la un stagiu de pregatire practica in cadrul proiectului „Training for the Future”. Acest proiect, derulat prin programul…

- Geografia, istoria și limba sunt stalpii de baza pe care se ridica identitatea unui popor. Ele sunt ca trei fire ce se impletesc strans pentru a forma țesatura unica a unei culturi. Geografia ii ofera un popor un cadru fizic in care sa-și construiasca comunitatea și sa-și dezvolte tradițiile. De la…

- Daniela Pruteanu, eleva in clasa a 12-a la Liceul Teoretic “Henri Coanda” din Bacau, a adus bucurie și mandrie școlii sale obținand recent Premiul I la prestigiosul concurs internațional de limba franceza “La Pleiade”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.…

- Clubul de Istorie „Alecu Aslan” al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești a sarbatorit Unirea Basarabiei cu Romania din 27 martie 1918 prin organizarea a doua activitați memorabile, evidențiate de participarea elevilor basarabeni și parteneriatul cu un liceu din Chișinau. In prima parte…

- 27 martie 1918, ziua Unirii Basarabiei cu Romania, reprezinta un moment astral in istoria naționala, un miracol ce ține in primul rand de capacitatea de rezistența, de supraviețuire a spiritului, a conștiinței naționale și a limbii romane la capatul a 106 ani de colonizare, rusificare și deznaționalizare…