O semiremorcă cu plante furajere a luat foc în comuna Bucșani Incendiu la o semiremorca cu plante furajere in comuna Bucșani, sat Racovița, pe strada Principala. Detașamentul de Pompieri Targoviște a fost solicitat sa intervina in cazul unui incendiu care amenința sa se extinda. Echipajele de intervenție au sosit la fața locului cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul s-a […] Articolul O semiremorca cu plante furajere a luat foc in comuna Bucșani a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la o semiremorca plina cu furaje in comuna Bucșani, astazi, in jurul orei 12:54, pompierii au fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu produs la o semiremorca in comuna Bucșani, sat Racovița, pe strada Principala. Detașamentul de Pompieri Targoviște intervine cu doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit in jurul orei 00:02 la baloții depozitați intr-o hala metalica din localitatea Racovița plina cu baloți de paie. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru a gestiona situația. Incendiul s-a manifestat…

- In jurul orei 00:02 ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina in cazul unui incendiu produs la baloți depozitați intr-o hala in localitatea Racovița. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului incendiul se…

- Pompierii dambovițeni s-au luptat cu flacarile mai multe ore. Au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la o casa in localitatea Patroaia Vale. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului incendiul…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 00:57, am fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu produs la o casa situata pe strada Principala din localitatea Barbulețu. Garda de Intervenție Voinești a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar Detașamentul de Pompieri Targoviște…

- Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, iar Garda de Intervenție Racari cu doua autospeciale de stingere. La fața locului incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați și la o camera…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu de vegetație uscata și cherestea in localitatea Voinești, sat Izvoarele. Garda de Intervenție Voinesti și Detașamentul de Pompieri Targoviște au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de hidroperforare…