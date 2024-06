Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a facut mai multe recomandari pentru populatie pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor cu canicula. Astfel, nu se recomanda, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11,00 – 18,00. ‘Daca aveti aer conditionat, reglati aparatul astfel incat temperatura…

- Urmeaza zile de foc in Romania. Un val de aer tropical aduce in țara noastra temperaturi caniculare. Chiar din aceasta noapte, vremea incepe sa se incalzeasca, astfel incat de luni valorile maxime vor depași 35 de grade Celsius. Arșița va cuprinde in special zonele din sudul și vestul țarii. Ploile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila in urmatoarele trei zile. In Capitala se vor inregistra temperaturi maxime de 37 grade Celsius și disconfort termic accentuat.Prognoza meteorologica pentru intervalul 09.06.2024, ora 10.00 - 10.06.2024,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo speciala pentru București, urmatoarele doua zile urmand sa aduca temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat pentru locuitorii Capitalei.

- In capitala Indiei, New Delhi, temperatura a urcat miercuri la un record național de 52,3 grade Celsius, a anunțat biroul guvernamental de meteorologie, citat de AFP. Temperatura a depașit astfel cu peste un grad Celsius recordul național anterior Departamentul de Meteorologie din India (IMD), care…

- Dupa 15-16 aprilie, in Romania se va simți o racire a temperaturilor. Dupa o perioada in care maximele au atins 29-30 de grade, vom avea cateva zile de aprilie cu valori in jurul temperaturii de 15 grade, potrivit estimarii realizate de meteorologi.

- Temperatura in weekendul aceasta a ajuns la valori de vara, deși abia se termina prima luna de primavara. Chiar daca mulți romani s-au plimbat prin parcuri in pantaloni scurți și tricou, in Ploiești au duduit caloriferele, ca intr-o zi de iarna.

- Vremea se schimba in urmatoarele ore in București, iar temperaturile scad cu 10 grade Celsius fața de ziua de ieri. Meteorologii anunța maxime cuprinse intre 11 și 13 grade Celsius, dar și ploi.Duminica noaptea vor fi mai ales averse, posibil insoțite de descarcari electrice și se vor acumula cantitați…