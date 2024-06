Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 iunie a.c. polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 40 de ani, din comuna Florești, fiind depistat sub influența alcoolului la volanul unui autoturism. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 21.30, acesta…

- Un barbat, de 31 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul neinmatriculat, a ajuns marti seara in arestul IPJ Gorj. Astazi va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare au oprit pentru control, pe drumul comunal 91B, in comuna Crangurile, un autoturism condus de un barbat de 47 de ani, din Petrești. Conducatorul auto a fost testat pentru depistarea consumului de bauturi alcoolice, fiind indicat un rezultat…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au surprins in trafic, un barbat, de 32 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Unirii, in municipiu, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul județean 710 A, in localitatea Iedera, un autoturism condus de un barbat, de 46 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest pentru depistarea consumului de bauturi alcoolice, fiind indicat un rezultat cu o…

- La data de 19 aprilie 2024, polițiștii rutieri din Sebeș au fost solicitați sa soluționeze un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada Augustin Bena din Sebeș. Din primele cercetari a rezultat ca un cetațean polonez, in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un camion cu remorca,…

- Polițiștii clujeni au avut parte de un weekend plin, in care au acționat pe principalele artere din județ, pentru a preveni accidentele rutiere. Concluziile polițiștilor: In perioada 5-7 aprilie a.c., polițiștii rutieri din cadrul inspectoratului, sub coordonarea Serviciului Rutier au acționat pe principalele…

- Un adolescent de 17 ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat in trafic conducand fara permis, sub influenta alcoolului, un ATV neinmatriculat. Lucratori ai Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa au depistat un minor, de 17 ani, care a condus un ATV pe strada Bucurestii Noi, din comuna Rasova, fara…