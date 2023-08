Stiri pe aceeasi tema

- Fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, si-a felicitat vineri sotul, pe Barack Obama, presedinte al SUA intre anii 2008-2017, de ziua lui de nastere, intr-un mesaj postat pe retelele sociale in care i-a declarat iubire vesnica, transmite EFE.

- Chef Florin Dumitrescu a implinit 36 de ani pe 1 august, iar urarile de la persoanele apropiate nu au intarziat sa apara. Cristina Dumitrescu și chef Sorin Bontea i-au transmis mesaje de-a dreptul emoționante.

- La 28 iulie 1741 a murit compozitorul italian Antonio Vivaldi, iar in 1914, in aceeași zi, a inceput Primul Razboi Mondial. Tot pe 28 iulie, dar in 1939, s-a nascut Jacqueline Kennedy (ulterior Onassis), sotia celui de-al 35-lea Presedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy.

- Razboiul din Ucraina a schimbat viețile multor oameni, inclusiv a cuplului prezidențial. In primele luni de zile, nu s-au mai vazut deloc la fața. De ce Volodimir Zelenski și soția lui locuiesc separat și in prezent. Prima Doamna a Ucrainei a raspuns imediat cand a fost intrebata despre motivul din…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost audiat in libertate de catre anchetatori de la Oficiul central de lupta impotriva coruptiei si infractiunilor financiare si fiscale (Oclciff). Locuinta sa a fost perchezitionata in cadrul unei proceduri judiciare cu privire la retragerea acuzatiilor…

- Centrul Carter a precizat intr-un comunicat ca Rosalynn Carter, in varsta de 95 de ani, "continua sa traiasca fericita acasa cu sotul ei, bucurandu-se de primavara din Plains si de vizitele celor dragi", relateaza NBC News preluat de Ziare.com."Doamna Carter a fost cel mai mare avocat din tara al sanatatii…

- Prima Doamna a Romaniei se ține departe de greva generala din invațamant. Carmen Iohannis nu este membru de sindicat și nici nu a semnat lista, susțin surse locale. Soția președintelui Klaus Iohannis va trebui sa se prezinte luni, la catedra, in fața copiilor, chiar daca ceilalți profesori de la Colegiul…