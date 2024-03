Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat vineri „informatiile false si scenariile inventate”, invocand zvonurile de pe retelele de socializare conform carora sotia sa ar fi o femeie transgender, transmite AFP. „Cel mai rau lucru este informatia falsa si scenariile create, cu oameni care ajung…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris si ar dori sa joace la turneul de la Miami, programat intre 19 si 31 martie, insa o decizie va lua…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se pregateste sa-si anunte dorinta de a candida pentru un nou mandat, a afirmat marti, 13 februarie, un responsabil al partidului conservator german din care provine acesta, scrie Agerpres citand AFP.Daniel Caspary, seful delegatiei CDU/CSU la Parlamentul…

- Presedintele american Joe Biden a facut o noua gafa, intr-o alocutiune in care s-a adresat in direct natiunii și in care a dat asigurari ca nu are probleme cu memoria, vorbind despre Abdel Fattah el-Sisi, despre care a spus ca este "presedintele Mexicului", scrie News.ro.Liderul de la Casa Alba se apara…

- Un tribunal din Pakistan a declarat sambata, 3 februarie, ilegala casatoria fostului premier Imran Khan cu cea de-a treia sotie, in conformitate cu legea islamica, si a condamnat cuplul la sapte ani de inchisoare fiecare, a anuntat partidul Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al fostului sef al guvernului,…

- Parlamentul leton a adoptat joi un amendament prin care interzice echipelor sportive nationale sa participe la meciuri impotriva Rusiei si Belarusului, in semn de solidaritate cu Ucraina, chiar daca sportivii din tarile respective evolueaza sub un drapel neutru, relateaza AFP, potrivit news.roDaca…

- "Așa arata 60 de ani". Este mesajul postat de Barack Obama pe X cu ocazia zilei de naștere a soției sale, Michelle. Acesta a postat o imagine uimitoare cu fosta prima doamna radiind intr-o rochie galbena de vara.

- Un tata in varsta de 33 de ani a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei patru copii in orașul Meaux, situat in apropiere de Paris, explicand ca "a auzit voci" care ii spuneau sa "faca rau", a anunțat joi, 28 decembrie, procurorul Jean-Baptiste Bladier, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres.Rezultatele…