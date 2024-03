Stiri pe aceeasi tema

- "In cadrul ședinței de plen la Camera Deputaților, (luni, de la orele 16:00) imi voi anunța demisia din cadrul Grupului Parlamentar AUR, ca urmare a ruperii Alianței FIN-AUR.In calitate de vicepreședinte FIN am hotarat sa continui lupta politica alaturi de acei colegi care susțin și promoveaza meritocrația…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- Un celebru milionar roman a divortat in secret de sotia sa mai tanara cu 20 de ani. Este vorba de Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al celor de la CFR Cluj. Divort soc in lumea milionarilor din Romania. Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, a divortat in secret de sotia sa, […] The post…

- Fara doar și poate, Cristi Chivu și soția sa, Adelina, traiesc una dintre cele mai apreciate relații din showbiz-ul romanesc. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata și posteaza deseori fotografii cu ei cu care iși emoționeaza fanii. Asta ce a postat, de aceasta data, soția antrenorului roman, pe pagina…

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.

- Alexandru Vladescu este un barbat galant! Partenera lui se poate simți mandra și extrem de recunoscatoare cu barbatul pe care il are langa ea. Nu spunem doar noi toate astea, caci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, vorbesc de la sine. Iata unde…

- Lavinia Pirva este, fara indoiala, una dintre cele mai titrate vedete din Romania, soția lui Ștefan Banica bucurandu-se de o comunitate vasta de fani pe rețelele sociale. Cu toate ca majoritatea o apreciaza și o inconjoara de laude și cuvinte frumoase, recent, artista a fost criticata din cauza unei…

- Adrian Minune a fugit de frigul din Romania și iși rasfața soția intr-o vacanța exeotica in Zanzibar. Manelistul a facut furori printre localnici, chiar și la peste 5.000 de kilometri distanța. Dupa ce partenera artistului a trecut printr-o situație dificila, s-a luptat cu probleme grave de sanatate,…