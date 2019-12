Cum arata viitorul muncii Anul 2019 era vazut de mintile creative din spatele filmelor precum Blade Runner ca o perioada a masinilor zburatoare si a robotilor cu infatisare de om. Adevarul despre acest an este departe de viziunea lor, insa avansam tot mai mult in fiecare zi. Acest lucru se reflecta si in conditiile de la locul de munca sau in la felul in care isi desfasoara fiecare activitatea. Viitorul este plin de surprize si nu putem sa nu punem anumite intrebari. Vor inlocui robotii pozitiile actuale ocupate de oameni? Vor incepe tinerii sa refuze tot mai multe locuri de munca? Timpul va aduce raspunsuri pentru toate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

