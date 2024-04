Stiri pe aceeasi tema

- Cainele robot Spot de la Boston Dynamics poate fi utilizat in prezent pentru a combate incendiile, .... The post CAINELE ROBOT Ultima inovație de la Boston Dynamics ajuta la stingerea incendiilor first appeared on Informatia Zilei .

- Imagineaza-ți o casa in care te poți bucura de o temperatura placuta in timpul iernii și de o racoare revigoranta in timpul verii, fara sa depinzi de costurile mari ale sistemelor tradiționale de incalzire și racire.

- A fost vreme de mijloc de primavara la sfarșit de februarie. Temperaturile au crescut mult in centrul și vestul Transilvaniei, pe fondul unei circulații de aer cald dinspre sud-est, iar in județul Cluj s-a depașit recordul de caldura pentru luna februarie. Potrivit datelor de la ANM, in condiții de…

- Dezvaluirea uimitoare a C919, cel mai mare avion de pasageri al Chinei, la Spectacolul Aviatic de la Singapore 2024 a fost salutata ca o realizare a „Made in China”. Acest lucru este determinat de modernizarea factorilor de creștere economica ai Chinei. Un grup de sondaje globale realizate de CGTN și…

- Agenția Naționala pentru Securitate Cibernetica și Institutul Național de Inovație in Securitate Cibernetica „Cybercor” au fost lansate in cadrul primei ediții din acest an a evenimentului Moldova Cybersecurity Forum. Instituțiile vor avea un rol esențial in prevenirea și combaterea amenințarilor cibernetice.…

- Cercetatorii au descoperit un nou medicament care poate inhiba cu succes dezvoltarea celei mai agresive forme de cancer de sin, conform unui studiu publicat luni, transmite agentia Xinhua. {{729373}} Un studiu preclinic condus de Universitatea din Adelaide, Australia, este considerat promitator in lupta…

- In pragul sezonului de iarna, mulți purtatori de lentile de contact se intreaba daca acestea sunt o soluție sigura pentru condițiile specifice ale acestui sezon. Indiferent daca optezi pentru lentile de contact obișnuite, pentru cele ieftine sau pentru lentilele zilnice , exista cateva aspecte importante…

- China isi propune noi obiective privind imbunatatirea calitatii aerului in cadrul strategiei sale de dezvoltare verde si cu emisii reduse de dioxid de carbon, conform unei informatii publicate joi de agentia chineza Xinhua, transmite Reuters care mai mentioneaza ca aceste obiective depasesc inca limitele…