- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba radical in Romania! Vor fi 23 de grade in Celsius. Dupa episodul de iarna, urmeaza vreme frumoasa in țara noastra.

- Temperaturile in timpul zilei sunt in creștere pana la finalul acestei saptamani, iar apoi se vor menține fara variații semnificative, potrivit prognozei pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani, transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). BanatIn primele zile din interval,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca exista posibilitatea de a avea ninosori și viscol in luna martie. Iata cum va fi vremea in Romania dupa temperaturile neobișnuite.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de vineri, 9 februarie 2024, o avertizare de val de ninsori in Romania. Temperaturile vor scadea drastic. Iata ce avertizare au transmis meteorologii!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 5 februarie - 4 martie 2024. Potrivit specialiștilor ANM, pe parcursul saptamanii viitoare, vremea va fi deosebit de calda in toate regiunile. In sud, sud-vest și in sud-est temperaturile maxime…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Se anunța un nou val de ninsori și ger care lovește Romania incepand de duminica, 21 ianuarie 2024. Temperaturile coboara pana la -18 grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile."Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu vești noi despre cum se va schimba vremea in Romania, in perioada urmatoare. Dupa zile cu temperaturi extreme, urmeaza ca vremea sa se incalzeasca radical. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat ce se va intampla in continuare.