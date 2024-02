Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de vineri, 2 februarie 2024, o avertizare de ultima ora. Ninsorile se intorc in Romania. Iata lista zonelor afectate de zapada!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis un cod galben de fenomene periculoase in Romania! Vor fi precipitații mixte, ceața și polei.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Se anunța un nou val de ninsori și ger care lovește Romania incepand de duminica, 21 ianuarie 2024. Temperaturile coboara pana la -18 grade Celsius.

- Temperaturile se vor schimba in perioada urmatoare, potrivit informațiilor furnizate de ANM – Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii au reactualizat prognoza pentru saptamana viitoare și au avertizat cu privire la un ciclon polar ce va afecta Romania. Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au precizat ninsori abundente, astazi, in mai multe regiuni ale Romaniei. Iata lista zonelor afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca se schimba vremea in Romania. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari meteo cod portocaliu și cod galben de ninsori și viscol, valabile marți și miercuri in Romania. Este afectata de Cod Galben de vreme rea și zona de munte a județului Cluj.O avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ, vant puternic…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important! Sunt prognozate ninsori, lapovița si rafale de vant in Romania. Iata cand va ninge in București, dar și ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarele zile!