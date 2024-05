Stiri pe aceeasi tema

- Carburanții s-au ieftinit astazi! Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de Economica , afișeaza pe data de 16 mai 2024 un preț al benzinei standard de 7,20 lei/litrul, in timp ce prețul motorinei standard este de 7,16 lei/litrul. Astazi. compania petroliera a coborat și prețul…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, in primul sau discurs la o adunare politica in aceasta campanie electorala, ca in primele patru luni ale anului in Romania s-au facut ”investitii si plati” in valoare de 41 de miliarde de lei, echivalentul intregului buget de investitii al tarii din urma cu cativa ani.…

- „Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2%, cat era in februarie. Asta arata ca prelungirea plafonarii la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost deciziile juste! Si in continuare vom lua masurile necesare astfel…

- PSD considera ca trebuie definit un mecanism automat pentru majorarea anuala a salariului minim din Romania, intr-o maniera predictibila, care sa garanteze cresterea nivelului de trai si a puterii de cumparare pentru toti salariatii din Romania, potrivit comunicatului de presa al formatiunii. Conform…

- Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul.…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

- „Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credința: daca iși pastreaza stabilitatea politica și economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului! Nu este un vis, ci o proiecție bazata de traiectoria noastra…