Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Emilia Mușala a facute dezvaluiri din viața personala, dupa ce a devenit mama. La 40 de ani, artista arata cum și-ar dori multe tinere din ziua de azi. Ce marturisiri a facut vedeta in platoul emisiunii Showbiz Report.

- Saveta Bogdan iși sarbatorește astazi ziua de naștere! De ce a izbucnit artista in lacrimi, in direct la Antena Stars. Ce iși dorește cel mai mult cantareața in prezent, dar și ce planuri are cu ocazia aniversarii. Interpreta a dezvaluit cum va petrecere.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Chițu a oferit primul interviu dupa moartea mamei sale, care s-a stins din viața anul trecut. Artistul a facut confesiuni ieri, chiar de ziua lui de naștere. Cantarețul a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Iata ce dezvaluiri a facut in cadrul emisiunii!

- Astazi este o zi speciala pentru Natalia Mateuț, frumoasa prezentatoare de la Showbiz Report. Vedeta iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit 32 de ani, iar cu aceasta ocazie a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat și cateva fotografii.

- Catalin Cazacu a izbucnit in lacrimi, in direct, la Antena Stars. Chiar in timpul emisiunii matinale pe care o prezinta, cei doi colegi ai sai, Andrei Ștefanescu și Natalia Mateuț au observat lacrimile de pe fața prezentatorului TV. Ce s-a intamplat cu Catalin Cazacu.

- Lenna Horvath este traumatizata de ani buni. Abia acum s-a aflat motivul șocant pentru care nu vrea tort de ziua ei de naștere. Ea a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost la un pas sa iși piarda viața.

- Catalin Botezatu nu se uita la bani cand vine vorba de placerile lui. Celebrul designer și-a facut un cadou foarte valoros cu ocazia zilei de naștere: un bolid de lux, ultimul model! Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.