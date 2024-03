Stiri pe aceeasi tema

- Maine, pe 16 martie, Mirela Vaida implinește 42 de ani, iar colegii de la Acces Direct s-au gandit sa ii faca o surpriza in avans de ziua ei de naștere. Adrian Velea, impreuna cu restul invitaților, au sarbatorit-o cu flori și tort.

- Mirela Vaida nu obișnuiește sa vorbeasca despre viața personala atat de des, insa, de curand, ea a decis sa le prezinte fanilor ei o situație mai puțin placuta a vieții sale. Iata care este drama despre care Mirela Vaida nu a vorbit pana acum! Prezentatoarea de la Acces Direct a facut dezvaluiri dureroase.

- Mirela Vaida este nevoita sa poarte ochelari de vedere saptamana aceasta! Prezentatoarea de la Acces Direct i-a luat prin surprindere pe telespectatorii celebrei emisiuni astazi. Din ce motiv a facut vedeta o astfel de schimbare.

- Mirela Vaida a facut dezvaluiri dureroase la podcastul lui Teo Trandafir. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat detalii despre cele trei sarcini pe care le-a pierdut și prin ce momente grele a trecut.Mirela Vaida și-a dorit mult sa devina mama, iar in prezent are trei copii pe care ii iubește enorm.…

- Mirela Vaida reușește sa se imparta cu brio intre viața de familie și cariera, dar chiar și așa, recunoaște ca nu este deloc ușor. Pe langa emisiunea Acces Direct pe care o prezinta de luni pana vineri, mai are și alte proiecte in televiziune, dar și la teatru, unde este angajata de peste 15 ani.

- Mirela Vaida locuiește cu familia ei intr-o casa in Snagov, in județul Ilfov. Fiind relativ aproape de București, vedeta face zilnic naveta in Capitala, la studioul emisiunii „Acces Direct”, pe care o prezinta la Antena Stars. Dupa ce ani la rand a locuit intr-un apartament, Mirela Vaida a decis sa…

- Mirela Vaida revine pe micul ecran, in direct la Antena Stars. Dupa o binemeritata vacanța de iarna, prezentatoarea a anunțat cand incepe noul sezon al emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza alaturi de Adrian Velea. Un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, care acum e difuzata pe Antena Stars,…