- Radu Valcan mai are puțin pana cand va deveni tata a treia oara. Vedeta are o casnicie fericita, insa nu mulți știu ca a doua oara a fost cu noroc in cazul lui, pentru ca a mai avut un mariaj care s-a destramat in 2007.

- Gigi Becali da informații bomba. Cunoscutul om de afaceri, renumit pentru apropierea sa de biserica, spune ca vrea sa se retraga la manastire. Becali nu va disparea din lumina reflectoarelor acum, insa spune ca e varianta la care se gandește pentru batranețe. Romania TV scrie ca omul de afaceri…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Timis in calitate de beneficiar și leader al proiectului SIA VEST - Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, in parteneriat cu GAPA SRL, anunța incheierea inițiativei dupa o durata de implementare de 36 de luni. The post O șansa fructificata de 40 de…

- Crescatoria de Pastrav SRL anunța lansarea proiectului cu titlul Accesare grant investiții proiect numar RUE 2334, in cadrul Masurii Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor, instituita prin OUG nr. 130/2020. Proiectul se seruleaza pe o perioada de maximum 12 luni, de la data semnarii contractului…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,1%,…

- Divorț de 2,2 miliarde de dolari intre Kim Kardashian și Kanye West! Incepe lupta pentru avere! Kim Kardashian și Kanye West au impreuna o avere de 2.2 miliarde de dolari. Avere ce ar putea fi disputata la tribunal, in cadrul procesului de divorț. Toata lumea se intreaba care dintre cei doi va ramane…

- Radu Valcan s-a lasat filmat de soție in bucatarie, pregatind guacamole. Prezentatorul de la „Insula iubirii” a prezentat o rețeta „proprie” a acestui preparat, fiind ulterior pus in incurcatura de Adela Popescu.

- Cetatenii romani care vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, in timp ce romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in vizita nu vor avea nevoie de viza, se mentioneaza…