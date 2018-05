Stiri pe aceeasi tema

- O fetița este primul bebeluș nascut in ultimii 12 ani pe o insula aparținand Braziliei, unde nașterile sunt interzise, iar femeile insarcinate sunt obligate sa mearga pe continent pentru a-și aduce pe lume copiii, scrie digi24.ro.

- Locuitorii unei insule din arhipelagul Vanuatu, situat in sudul Oceanului Pacific, se pregatesc pentru cea de-a doua evacuare intr-un interval de sapte luni din cauza unui vulcan care a reinceput sa arunce cenusa, informeaza vineri AFP. Autoritatile din arhipelag au declarat vineri stare…

- Activista Malala Yousafzai, laureata a Premiului Nobel pentru Pace, a revenit sambata in Mingora, orasul sau natal aflat in nord-vestul Pakistanului, pentru prima data dupa ce a fost impuscata in cap de un militant taliban, in anul 2012, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Cu cine se insoara Neymar. Starul brazilian Neymar, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, se va casatori cu prietena sa Bruna Marquezine, cu care s-a impacat la inceputul acestui an, anunta presa din Brazilia. Desi data fericitului eveniment nu a fost deocamdata stabilita, ceremonia urmeaza…

- Neymar se recupereaza alaturi de iubita lui, actrita de telenovele Bruna Marquezine, in stațiunea balneara Mangaratiba, situata la 100 km de Rio, unde detine o vila de lux, scrie libertatea.ro.

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca a facut si face afaceri cu fratii Mazare inca de la Revolutie. Omul de afaceri spune ca procurorul DNA Ana Dana i-a cerut sa faca un denunt impotriva lui Radu…