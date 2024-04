Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in Brazilia, unde o femeie a fost arestata pentru profanare de cadavru și tentativa de furt prin frauda. Totul dupa ce a carat la banca trupul neinsuflețit al unchiului sau, cu intenția de a semna un imprumut.

- Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, miercuri, ca, in urma cu o saptamana, comisarii CRPC Bucuresti Ilfov au facut controale la societatea Rewe Romania S.A. (Penny), atat la depozitul situat in comuna Stefanesti, cat si in doua puncte de lucru din municipiul Bucuresti, avand suspiciunea infestarii unor produse…

- Anghel Iordanescu a avut o reactie fabuloasa, dupa ce Gica Hagi a invins-o pe Rapid. Fostul selectioner a declarat ca prin victoria obtinuta de Farul, „Regele” i-a facut cadou finului Gigi Becali titlul in Liga 1. FCSB se poate distanta la sapte puncte fata de rivala Rapid, dupa ce giulestenii au fost…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…

- „Daca ne uitam la creditele noi de consum, in a doua parte a anului precedent au inregistrat o crestere chiar semnificativa. (…) Anul trecut, daca excludem componenta de combustibil, vanzarile cu amanuntul au crescut undeva la 3,8, fata de 3,9 in 2022. Am vazut o revenire a consumului chiar incepand…

- Banca centrala a lasat dobanzile neschimbate pentru a treia intalnire consecutiva, dupa ce si-a majorat facilitatea de depozit de referinta la 4%, in septembrie. Aceasta a spus ca datele recente ”au confirmat in linii mari” perspectivele anterioare privind inflatia pe termen mediu si ca a continuat…