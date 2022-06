Actorul Alexandru Arșinel, in varsta de 83 de ani, s-a confruntat in ultima perioada cu mai multe probleme de sanatate. Artistul a participat la o ceremonie organizata de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Acesta a fost decorat, impreuna cu actorul Vasile Muraru, cu Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai inalta distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, pentru […] The post Cum arata Alexandru Arșinel dupa problemele medicale pe care le-a avut. Marele actor, de nerecunoscut! - FOTO first appeared on Ziarul National .