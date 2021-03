Cum ar putea deveni un spital de provincie unul la standarde europene

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Fagaraș a lansat licitația pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție și asistenta tehnica din partea proiectantului , precum și execuția de lucrari, pentru pentru proiectul „Dezvoltare antreprenoriala prin infiintare incubator de afaceri Fagaraș”. Valoarea totala…

- Dr. Laurentiu Belusica, managerul Spitalului Orasenesc Gaesti, nu este din categoria celor care se rup de la mijloc in fata sefilor pentru o functie si nici nu se apleaca dupa cum bate vantul. Nu se impaca la gandul ca zac nefolosite patru camera hiperbare, echipamente in valoare de sase milioane […]…

- Managerul Spitalului Gaesti, Laurentiu Belusica, l-a acuzat pe Raed Arafat, ca a prezentat eronat situatia camerelor hiperbare din gestiunea DSU si pe cea a terapiei hiperbare. Concluzia medicului este: „Ne-a vandut castraveti uitand ca si noi cultivam”. Laurențiu Belușica a raspuns pe Facebook afirmatiilor…

- Primarul Ioan Turc vrea sa modernizeze ștrandul Codrișor, pe fonduri europene. Iar pe Dealul Cocoș, edilul vede un Alpine Coaster, proiect ce a mai fost adus in discuție și in 2019 intr-o ședința de Consiliu Local. Ștrandul Codrișor a fost reabilitat, in vechea administrație, cu un milion de euro. Totuși,…

- Bezos a infiintat Amazon in 1994 si de atunci a transformat libraria online intr-un mega grup de comert electronic cu acoperire globala intr-o serie de categorii diferite, de la gadgeturi la produse alimentare si pana la streaming. Sub conducerea lui Bezos, Amazon a depasit o valoare de piata de 1.000…

- UPDATE: ”Pentru ca au inceput sa apara interpretari la o replica pe care am dat-o in seara asta la Digi24, vreau sa precizez. Am spus ca sunt tari in care temperatura de 19 grade in casa este normala, dar nu am spus ca e normal sa ai 19 grade in casa, la Bucuresti. Un sistem de incalzire normal e un…

- ”Este un fake news bazat pe declarațiile lui bombastice. Declarațiile lui nu au nicio legatura cu faptele lui, care sunt conforme”, a spus Vlad Voiculescu pentru Hotnews, in cazul medicului Laurențiu Belușica, managerul Spitalului din Gaești.Este prima reacție a ministrului sanatații dupa ce Belușica…

- Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare beneficiaza de la inceputul acestei saptamani de un autovehicul de transport sanitar neasistat –Dacia Dokker. Valoarea investiției este de aproximativ 170.000 de lei și a fost asigurata cu bani de la bugetul Consiliului Județean Satu Mare. Pentru a raspunde cerințelor…