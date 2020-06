Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca exista discuții pentru o alianța cu ALDE, insa nu pentru alegerile locale. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca este reala informația aparuta in spațiul public potrivit careia Calin Popescu Tariceanu va candida din partea…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca exista discuții pentru o alianța cu ALDE, insa nu pentru alegerile locale. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca este reala...

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar PSD, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. „Am discutii cu domnul Tariceanu si cu domnul Victor Ponta in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca are discutii cu ALDE si Pro Romania pentru o alianta la locale dar si mai departe, pentru alegerile parlamentare.„Eu cred ca este o necesitate o alianta de stanga. Stanga trebuie sa se reunesca si are nevoie si de accente…

- Toți cei 6 deputații ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD. Deputatii ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD, a anuntat, miercuri, deputatul Varujan Vosganian in plenul Camerei Deputatilor. Este vorba de 6 parlamentari care activau ca deputați neafiliați dupa desființarea grupului ALDE.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…