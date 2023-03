Judecatoria Sibiu a anulat, recent, procesul-verbal prin care un șofer cu Porsche a fost lasat fara permis și amendat cu 580 de lei pentru conducere agresiva. Polițistul care a aplicat sancțiunea a reținut ca șoferul „a adoptat un comportament agresiv in conducere, in sensul ca ar fi accelerat in mod repetat motorul, de natura a stanjeni persoanele aflate in zona drumului public”. In procesul deschis la Judecatoria Sibiu, șoferul a aratat ca „aspectele consemnate nu sunt reale, ca nu a accelerat in mod nejustificat, iar in zona in care se afla nu erau alte persoane pe care sa le stanjeneasca”.…