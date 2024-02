Șofer norocos. A zburat prin parbirzul mașinii, dar a scăpat cu viață VIDEO Accidentul rutier a avut loc luni, 5 februarie, pe un drum european din comuna vasluiana Zorleni. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat de mai multe ori cu masina si a zburat la propriu prin parbriz. Vehiculul s-a rostogolit de cel puțin trei ori. La a doua rotație prin aer, șoferul a fost proiectat pur și simplu in afara autoturismului, la o inalțime de aproape patru metri, apoi s-a prabușit.Șoferul a scapat ca prin minune doar cu cateva zgarieturi. Șansa lui a fost ca pamantul pe care a cazut era moale, iar mașina nu l-a lovit. Tanarul a fost transportat de urgența… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

