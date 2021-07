Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii ureaza multa sanatate fostului lider al partidului Liviu Dragnea, despre care spune ca a trecut printr-o perioada grea si "are nevoie de liniste", si precizeaza ca nu va comenta declaratiile facute de acesta la eliberarea din penitenciar. "Ii urez multa…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea cu care acesta planuia sa se insoare inainte de a interveni condamnarea la inchisoare, a primit vestea eliberarii cu emoție și lacrimi. “Am plans!” a spus Irina Tanase care a ajuns deja la Penitenciarul Rahova. „Sunt foarte fericita! Am inceput sa plang! Acum ma…

- Tribunalul Giurgiu judeca, joi, cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul lider al PSD a fost audiat prin videoconferinta de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic la emisiunea moderata de Ionuț Cristache, la TVR 1, luni, la ora 17, spunand ca PNL minte din nou ca a caștigat alegerile locale parțiale, deoarece PSD a obținut 17 dintre primarii, iar PNL doar 15. Marcel Ciolacu s-a enervat dupa afirmațiile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost surprins din nou cu o suma importanta de bani iesiti din buzunarul de la sacou. Imaginile au fost surprinse, joi, in Parlamentul Romaniei. Dupa intamplarea din martie, Ciolacu a declarat ca a primit cadou mai multe portofele de la colegi. Este evident insa ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca senatorii si deputatii social-democrati vor intra in greva parlamentara in situatia in care Planul National de Redresare si Rezilienta nu va fi un punct separat pe ordinea de zi, miercuri, in Parlament. “Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa…

- Președintele PSD a anunțat, vineri, ca a vorbit cu premierul Florin Cițu, care l-a sunat sa stabileasca o intalnire privind prezentarea PNRR in Parlament. Marcel Ciolacu a spus ca este salutara decizia premierului de a prezenta PNRR in Parlamentul Romaniei, așa cum a cerut PSD si ii va propune sefului…

