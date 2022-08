Cum a pornit incendiul de la Biserica din Tomis Plus? Ce spune preotul. O femeie s-a ars putin... (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica la Biserica din cartierul Tomis Plus -Boreal al orașului Constanța. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervin pentru stingerea focului.

- Un incendiu la o biserica din Giza a ucis cel puțin 40 de persoane și a ranit alte zeci. Aproximativ 5.000 de credincioși erau adunați pentru slujba de duminica cand a avut loc tragedia. Zeci de oameni au fost uciși intr-un incendiu care a izbucnit la o biserica din Egipt, iar mulți alții au fost raniți.…

- Un incendiu cumplit a avut loc in Egipt, unde cel putin 41 de oameni au murit dupa ce o biserica a luat foc. Incendiul devastator a izbucnit astazi, 14 august 2022, la o biserica in timpul unei slujbe, conform unor surse citate de Reuters. De asemenea, alți 45 de credincioși au suferit rani grave. Incendiu…

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica la biserica Abu Sifin din orasul egiptean Giza, in care se aflau mii de credinciși. Cel puțin 35 de oameni au murit și alți 45 au fost raniți Flacarile au ucis cel puțin 35 de oameni, iar alți 45 au suferit rani grave, au declarat surse de securitate pentru…

- Luna iulie a fost foarte calda, au fost depașite in vestul țarii recorduri absolute de temperatura și au fost locuri unde nu a plouat aproape deloc. Sulina, Arad, Bacau, Ploiești, Cluj, Constanța, Dej, Vaslui și Titu se numara printre orașele in care a plouat foarte puțin. In sudul Dobrogei și in estul…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Un barbat din Iași a aflat o veste care l-a șocat. Partenera sa de viața l-a inșelat cu nimeni altul decat cu preotul din localitate. Acum enoriașii sar in apararea acestuia și susțin ca cel mai rau e faptul ca s-a aflat, caci altfel fața bisericeasca ar fi putut sa povesteasca unui alt duhovnic ce…

- Pompierii nemteni au reusit sa limiteze pagubele produse de incendiul izbucnit la Manastirea Tarcuta, din comuna Tarcau, marti, 19 iulie. Chiar daca interventia a fost extrem de dificila – autospecialele au fost alimentate dintr-un parau aflat la 2 kilometri de manastire – salvatorii au reusit sa opreasca…