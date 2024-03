Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii va fi inmormantat la Moscova in cursul zilei de vineri, pe fondul unor masuri de securitate stricte și a temerilor privind o represiune a poliției, la doua saptamani dupa ce a murit subit. Sicriul lui Alexei Navalnii a ajuns la biserica. Oamenii striga numele opozantului…

- Inmormantarea opozantului rus Aleksei Navalnii va avea loc la doua saptamani de la anunțul morții sale, pe 1 martie, intr-un cimitir din Moscova, a anunțat miercuri, 28 februarie, purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmiș, citata de BBC.Slujba va fi oficiata la Biserica Icoanei Maicii Domnului „Stingeți-mi…

- Cu puțin timp in urma, trupul neinsufletit al lui Alexei Navalnii, opozantul intern al lui Vladimir Putin, a fost predat de autoritatile ruse mamei sale. Acest lucru vine la o saptamana de la decesul care a avut loc in conditii neelucidate in colonia penitenciara nr. 3 din districtul arctic Yamal-Nenets.…

- Trecere in neființa a lui Alexei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!

- Moartea lui Alexey Navalnii, principalul opzoant al președintelui rus Vladimir Putin, a starnit controverse la nivel internațional. Acum, s-au aflat noi detalii despre acest caz. Pe trupul neinsuflețit al opozantului rus Alexey Navalnii ar fi fost gasite vanatai weekendul trecut. Oficiali ai guvernului…

- Disidentul rus Alexei Navalnii a acuzat in ultimul sau mesaj inainte sa moara ca șefii coloniei penale in care era incarcerat incearca sa „doboare recordul” de lingușire pe langa președintele Vladimir Putin și ca tocmai l-au trimis pentru inca 15 zile intr-o celula de pedeapsa. „Colonia penala Iamalia…

- Alexei Navalnii – considerat cel mai cunoscut opozant al președintelui rus Vladimir Putin – a murit, vineri, in penitenciar. Vestea a facut deja inconjurul lumii vineri, 16 februarie. Alexei Navalnii avea 47 de ani și era incarcerat intr-un penitenciar rusesc. Navalnii a devenit cunoscut pentru curajul…