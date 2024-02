Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei din Rusia, trupul lui Alexei Navalnii a fost gasit și se afla la morga unui spital. O autopsie in acest caz nu a fost facuta insa. Un angajat al instituției medicale a precizat ca pe trupul opozantului rus au fost descoperite mai multe vanatai care nu ar fi de la lovituri. El precizeaza…

- Moartea lui Alexei Navalnii, petrecuta cu doar o luna inainte de alegerile prezidențiale din Rusia, a captat atenția intregii lumi și a starnit o serie de teorii și speculații. Cu toate acestea, interpretarile difera semnificativ in funcție de perspectiva fiecarui observator. Sursele oficiale susțin…

- Trupul neinsuflețit al lui Alexei Navalni, cel mai renumit critic al lui Vladimir Putin, a fost dus la morga. Cazul este insa, unul politic, fapt care se resimte și in cercetarile efectuate de medici. Au primit interdicție sa efectueze autopsia. Ce arata cele mai recente informații. Trupul lui Alexei…

- Președintele american Joe Biden a folosit vestea morții liderului opoziției ruse incarcerat Alexei Navalnii pentru a face presiuni asupra Congresului in vederea aprobarii sprijinului pentru Ucraina.

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a reacționat dupa moartea lui Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, subliniind ca nu vor fi uitate curajul și determinarea cu care acesta a luptat contra regimului de la Moscova.

- Kremlinul a oferit, vineri, prima reacție in cazul decesului in detenție al opozantului rus Alexei Navalnii, principalul critic al președintelui rus Vladimir Putin. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca Serviciul Federal de Sancțiuni (FSIN) este "angajat in toate…

- Vladimir Putin a fost informat de moartea lui Alexei Navalnii, iar Kremlinul nu are informații suplimentare despre cauza decesului, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant la președinției ruse, citat de Reuters. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, a murit. Anuntul a…

- A inceput procesul agentului german care a primit 450.000 de euro de la ruși și le-a dat informații secrete legate de razboiul din Ucraina. Carsten L., un angajat al Serviciul Federal de Informații, care ar fi transmis in secret rușilor informații de mare importanța, risca inchisoare pe viața, scrie…