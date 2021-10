Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, grav bolnav de COVID-19, a murit joi, la Deva, in urma unui stop cardio-respirator, inaltul prelat avand plamanii afectati in proportie de 85% din cauza infectiei cu SARS-CoV-2. Decesul a survenit in timpul procedurilor de transfer al bolnavului la un elicopter…

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, internat in urma cu aproape doua saptamani, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva cu COVID-19 , a murit joi 21 octombrie, la Deva, informeaza Agerpres. „A intrat in stop cardio-respirator. S-au efectuat procedurile de resuscitare timp de 45 de minute. Din pacate,…

