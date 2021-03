Cum a explodat profitul firmei sindicatelor de la metrou, in timp ce Metrorex are pierderi de sute de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anunțat luni ca acțiunea de protest din 26 martie, considerata ”ilegala” de catre companie, a provocat daune de peste 2,8 milioane lei, informeaza News.ro . Potrivit companiei, pierderile din vanzari sunt estimate la circa 450.000 de lei. La acestea se adauga plați de aproape 340.000 de lei…

- Anul trecut, Grupul a avut o creștere a cifrei de afaceri cu 33% fața de 2019 Profitul net a fost 2,1 milioane de euro in 2020, de 3 ori mai mare comparativ cu cel inregistrat in anul precedent Compania iși propune deschiderea a cel puțin 8 unitați comerciale de tip Agroland MEGA, cu suprafețe de […]…

- "Santierul Naval Orsova informeaza actionarii si pe toti cei interesati asupra faptului ca societatea a incheiat un contract extern pentru constructie nava fluviala in legatura cu care se fac urmatoarele precizari: Natura actelor incheiate: contract comercial cu livrare intracomunitara (Olanda); Obiectul…

- Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, a realizat in 2020 o cifra de afaceri de 24,4 milioane de lei, in crestere cu 64% fata de 2019, si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice,…

- In 2019, afacerile grupului au fost de 972,6 milioane lei, iar profitul net a fost 38,9 milioane lei. "Grupul TeraPlast, cu cele 2 divizii, de mase plastice si metal, a depasit cifra de afaceri de 1 miliard de lei in 2020. Profitul net s-a dublat in aceeasi perioada, ajungand la 79 milioane de lei.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a acuzat ca Metrorex este condus de o „gașca inchisa” care nu iese din cuvantul liderului sindical Ion Radoi. Drept raspuns sindicaliștii au ieșit miercuri sa protesteze in fața Ministerului Transporturilor. Ministrul Catalin Drula susține ca sindicaliștii…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a trimis Corpul de control la Metrorex, nemulțumit de creșterea salariilor angajaților in plina pandemie. Sindicaliștii il contrazic insa pe ministru.

- Elefant Online, compania ce opereaza elefant.ro, a depasit in 2020 previziunile de crestere, obtinand o cifra de afaceri de 235 milioane de lei si un profit operational de 5,7 milioane de lei, iar actionarii iau in calcul o listare la bursa pana la finalul acestui an, informeaza un comunicat transmis…