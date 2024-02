Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș afirma ca Victor Ponta este principalul vinovat pentru situația de la Roșia Montana. „Hai, Victor Ponta, fii curajos, asuma-ți raspunderea. Și explica-i și lui Marcel adevarul”, cere fostul premier. ”Cand nu fura pentru ei, pesediștii fura pentru alții. Așa se traduce situația de la Roșia…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu nu vrea sa pațeasca precum Victor Ponta la alegerile din 2014, cand diaspora a facut diferența la voturi, astfel ca este posibil sa organizeze cel puțin 2 zile de vot pentru romanii din strainatate, „ca sa nu se creeze emoție in diaspora”. Ciolacu a declarat, la sediul PSD,…

- Protestele fermierilor și transportatorilor incep in Capitala. Vor fi trei zile de manifestații in Piața Constituției, la care a fost anunțata prezența unui singur utilaj. Asta deși Primaria Capitalei a aprobat participarea la protest a 200 de vehicule si a maximum 5.000 de participanti. Duminica dimineața,…

- Primaria Capitalei a aprobat mitingul transportatorilor și fermierilor pentru zilele de duminica, luni și marți, mai exact in perioada 21-23 ianuarie. Zeci de utilaje și mii de protestatari vor veni in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Primaria Municipiului București a aprobat protestul pe care transportatorii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- Pilotului aflat in afara serviciului care a incercat sa prabușeasca un avion a declarat din spatele gratiilor ca era sub influența ciupercilor halucinogene și ca a crezut ca daca prabușește avionul “o sa se trezeasca din efectul lor”. „M-am gandit ca daca opresc motoarele, o sa se provoace un accident…

- O modificare a Codului Penal care introduce sancțiuni severe pentru neplata pensiilor alimentare stabilite pe cale judecatoreasca sau notariala a fost promulgata recent. Pedepsele se refera la amenzi uriașe sau chiar la inchisoare. Modificarea legislativa vizeaza articolul 378 alineatul (1) litera…

- Sindicatul Europol a transmis un mesaj dur pe Facebook la adresa Poliției Romane pe care o acuza de lipsa dotarii oamenilor legii cu dispozitive cu electroșocuri, dar și de lipsa unui protocol prin care polițiștii pot interveni pentru imobilizarea persoanelor cu tulburari mintale. Dupa incidentul din…