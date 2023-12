Cum a dormit Boc de 1 Decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de clujeni sunt blocați, de joi seara, pe Aeroportul Munchen din Germania, care a fost inchis din cauza unei ninsori abundente, printre pasageri numarandu-se și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Acesta a ajuns joi seara pe aeroportul german venind de la Bruxelles, unde a participat la…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a cantat la un pian aflat in Piata Libertatii din Timisoara, Imnul National, Desteapta-te, romane!, fiind aplaudat de mai multi trecatori care au surprins momentul, potrivit News.ro. „Pe unitate – nu pe uniformitate – s-a cladit…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, a iesit din tara vineri dimineața, inainte de pronuntarea sentintei, prin punctul de frontiera Petea, sub identitatea unei rude. Se indreapta spre Budapesta, iar trei zile mai tarziu este prins in…

- Echipa de campanie a PNL pentru alegerile europarlamentare va fi condusa de secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anuntat purtatorul de cuvant al partidului, Ionut Stroe, dupa sedinta BPN. Din echipa vor mai face parte Dan Motreanu, Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, Vasile…

- Autoritațile din Belgia, Olanda și Germania au anunțat ca fac anchete legate de scandalul iPhone 12. Decizia a fost luata dupa ce Franța a decis sa opreasca vanzarile telefonului despre care s-a spus ca emite un nivel prea mare de radiații, potrivit BBC. Apple said it would issue a software update for…

- Inca o persoana ranita in explozia de la statia GPL din localitatea Crevedia a fost transportata pe cale aeriana la un spital din Germania. Un pacient cu arsuri de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” este transportat marti cu o aeronava militara la un spital din Germania, a anuntat Ministerul Apararii Nationale.…