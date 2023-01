Stiri pe aceeasi tema

- Morgan Riddle, iubita lui Taylor Fritz (9 ATP, 25 de ani), l-a insoțit pe american in Australia, acolo unde acesta va participa la Australian Open. Morgan, care in 2022, a atras toate privirile la Wimbledon și US Open, a profitat de timpul liber și s-a bucurat de vremea buna. Iubita lui Taylor Fritz,…

- Diletta Leotta, 30 de ani, reportera televiziunii DAZN Italia, este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din Italia. Daca Serie A e in pauza, la fel ca și emisiunile fotbalistice pe care le prezinta, Diletta Leotta stralucește pe rețelele de socializare. Cel puțin la fel de tare ca bradul de Craciun…

- Carmen Iohannis a atras din nou toate privirile celor din jur cu ținuta aleasa. Prima Doamna a Romaniei a avut o apariție neașteptata la biserica, in prima zi de Craciun. Cum a fost surprinsa alaturi de soțul sau, președintele Klaus Iohannis, la slujba de duminica dimineața. Cum a aparut Carmen Iohannis…

- La finalul anului, Federația Romana de Tenis de masa i-a premiat pe sportivi. La gala care a avut loc in Poiana Brașov, Bernadette Szocs a atras toate privirile. Bernadette Szocs, premiata de Federație Sportiva de 27 de ani a fost desemnata cea mai buna sportiva a anului 2022, ca urmare a performanțelor…

- Iubita și fiica lui Razvan Simion au reușit sa atraga toate privirile la un eveniment special. Acestea și-au facut apariția in cele mai elegante și simple costume, dar cu toate astea au primit o mulțime de laude. Celebrul prezentator de televiziune era vizibil extrem de mandru de frumoasele femei care…

- Cantareața Ruby a participat la un eveniment monden joi seara, ocazie cu care a atras toate privirile participanților. Artista a purtat o rochie deosebita, astfel ca s-a facut remarcata exact așa cum probabil și-a dorit. Ruby, in centrul atenției la un eveniment monden. Ce rochie a purtat artista Lumea…

- Artista Ana Baniciu a fost prezenta la Oradea, unde a asistat la duelul Romania – Ungaria, din Billie Jean King Cup. Vedeta a fost in tribuna la meciul pe care Ana Bogdan l-a caștigat cu Dalma Galfi și a marturisit ca a fost pentru prima data la o partida de tenis. „Primul meci de tenis la care particip!…