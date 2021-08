Cultură de cannabis în localitatea argeșeană Lerești (FOTO) Joi a fost efectuata o percheziție domiciliara in localitatea Lerești la o locație frecventata de patru persoane banuite de trafic de droguri de risc. „Din cercetari a reieșit ca, incepand cu luna mai 2021 și pana in prezent, patru persoane, cu varste cuprinse intre 33 și 65 de ani, cu domiciliul in București, ar fi cultivat cannabis, in localitatea Lerești și l-ar fi comercializat, in județul Argeș și municipiul București”, conform IGPR. In urma perchezițiilor, au fost descoperite mai multe plante de cannabis, fragmente de substanța vegetala, precum și instalații artizanale de creștere a plantelor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești au efectuat, astazi, o percheziție domiciliara, in localitatea Lerești, la o locație frecventata de patru persoane, banuite de trafic de droguri de risc. Din cercetari a reieșit ca, incepand cu luna mai 2021 și pana in prezent, patru…

- Anchetatorii sustin ca, incepand cu luna mai 2021 și pana in prezent, patru persoane, cu varste cuprinse intre 33 și 65 de ani, cu domiciliul in București, ar fi cultivat cannabis, in localitatea Lerești și l-ar fi comercializat, in județul Argeș și municipiul București.In urma perchezițiilor, au fost…

- O cultura de canabis a fost depistata, joi, in urma unei perchezitii efectuate in localitatea Leresti la o adresa frecventata de patru persoane banuite de trafic de droguri de risc, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, incepand cu luna mai si pana in prezent, cele patru persoane…

- O cultura de canabis a fost depistata, joi, in urma unei perchezitii efectuate in localitatea Leresti la o adresa frecventata de patru persoane banuite de trafic de droguri de risc. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, incepand cu luna mai si pana in prezent, cele patru persoane cu varste cuprinse…

- La data de 26 august a.c., polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat o percheziție domiciliara, in localitatea Lerești, la o locație frecventata de patru persoane, banuite de trafic de droguri de risc.…

- Traficul este restrictionat marti pe autostrada A1, pe sensul Bucuresti spre Pitesti, in judetul Ilfov, pentru inlocuirea parapetului median. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat marti, pana la ora 16,00, pe autostrada A1, pe sensul…

- Credința autoritaților ca arta trebuie sa se conformeze normelor sociale nu e noua, dar, in general, Puterea evita sa declare arta drept „degenerata” și sa opreasca expunerea ei. Acum cateva zile s-a intamplat insa exact acest lucru, intr-unul dintre cele mai frumoase complexe expoziționale din București.…

- Trei persoane au fost ranite vineri, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat la intrarea intr-o benzinarie de pe Autostrada A2, acestea fiind transportate la Spitalul Judetean Calarasi pentru ingrijiri medicale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi,…