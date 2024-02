Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca 22 de persoane cu probleme penale, care parasisera Romania, au fost readuse in tara in ultima saptamana. „In aceasta saptamana, inventarul inseamna 22 de fugari adusi in Romania, in sapte zile 22 de fugari, dintre care 19 sunt condamnati definitiv, ceilalti…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis ca Florin Flaugiu, unul dintre cei mai cautați fugari din Europa, a fost prins in Franța și a fost adus astazi in țara. „A aterizat avionul care a venit in țara cu fugarul Florin Flaugiu. Omul era inclus pe lista celor mai cautați fugari din Europa, condamnat…

- Cel mai cautat fugar roman, Florin Flaugiu, condamnat la 9 ani si 10 luni pentru proxenetism si trafic de persoane, a fost prins si adus vineri in tara, scrie News.ro. Ministrul Justitiei a anuntat pe Facebook ca astazi a fost adus in tara, cu avionul, fugarul Florin Flaugiu, pe care il numeste „Most…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca 16 persoane cu probleme penale, care parasisera Romania, au fost readuse in tara in ultima saptamana, intre 22 si 26 ianuarie, potrivit Agerpres."Chiar saptamana aceasta, Romania a reusit sa aduca in tara 16 fugari. (...) Dintre ei, doi au condamnari…

- Tot mai mulți fugari romani aleg sa se adaposteasca in strainatate, sperand la un deznodamant mai fericit. Intre timp, statul roman are de cheltuit sume imense. Cat costa aducerea unui fugar roman din strainatate? Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca acest fenomen trebuie oprit. Pentru aducerea…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, prezinta luni un bilant pe 2023 privind fugarii adusi in tara, aratand ca 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, din care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. La 1 ianuarie 2024, in sistemul…

