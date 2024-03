Cu soacra și nora la piața… imobiliară Atunci cand vrem sa inchiriem sau sa cumparam o locuința, ne apucam sa cautam mai intai in Google. Cam ce feluri de apartamente sunt la vanzare sau la inchiriere in cartierul care ne intereseaza, la ce prețuri și cat de spațioase și luminoase sunt, daca au balcon, daca … etc. Citim ce gasim prin Google […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record pe piața rezidențiala este doborat in Cluj-Napoca unde apartamentele se și vand cel mai greu. In același timp,noul val de majorari propulseaza Oradea in fața Timișoarei. Craiova și Sibiu devin orașe tot mai scumpe, in timp ce Iași ajunge cel mai ieftin mare centru regional din Romania.…

- Volumul tranzacțiilor pe piața de investiții imobiliare din Romania s-a redus in 2023, inregistrand o scadere de peste jumatate fața de varful de 1,2 miliarde de euro din 2022. Principala provocare pentru 2024 este costul finanțarii. Anul 2023 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala…

- Jungla imobiliara nu are limite. Un caz halucinant a avut loc in Alba Iulia, unde un fost subprefect, avocatul Ovidiu Jidveian, este acuzat ca ar fi vandut 50 de apartamente catre 155 de clienți.Avocatul ar fi construit, pe un teren cumparat de la bunica lui, doua blocuri care conțin in total 50 de…

- Vanzarile de locuințe din SUA au atins cel mai scazut nivel din ultimii aproape 30 de ani, deoarece o creștere brusca a ratelor dobanzilor a crescut costurile pentru cumparatori, noteaza BBC. Doar 4,09 milioane de locuințe au fost cumparate, cele mai puține din 1995 incoace, in timp ce oferta restransa…

- La fel ca in 2023, romanii vor fi in goana dupa achizitionarea de apartamente si in 2024, sustin agentii imobiliari. Se pare ca dobanzile nu ii sperie pe clienti, acestia preferand, in continuare, sa cumpere locuinte prin intermediul programului Prima Casa sau cu ajutorul creditelor imobiliare.

- Prețurile la imobiliare au explodat in Cluj dupa anul 2010, dar cei care au cumparat inainte au facut afaceri mari. Sunt oameni care cu un apartament de 50 de mp au ajuns acum sa iși cumpere case. Un clujean a deschis cutia Pandorei, cand a intrebat in ce și-a cumparat lumea apartament și cat a platit.…

- Prețurile la imobiliare au explodat in Cluj dupa anul 2010, dar cei care au cumparat inainte au facut afaceri mari. Sunt oameni care cu un apartament de 50 de mp au ajuns acum sa iși cumpere case. Un clujean a deschis cutia Pandorei, cand a intrebat in ce și-a cumparat lumea apartament și cat a…

- Costurile tot mai ridicate ale imprumuturilor ii determina pe romani sa prefere tot mai des chiria in locul proprietații, așa cum se intampla in Europa de Vest sau in Statele Unite ale Americii