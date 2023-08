Stiri pe aceeasi tema

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- Proteste spontane la Finante si in tara. Sute de angajati au iesit din birouri si nu mai vor sa munceasca. Nemulțumițile angajaților sunt legate de unele prevederi ale proiectului de Ordonanta privind masuri fiscal-bugetare, dar si de unele probleme mai vechi privind salarizarea angajatilor din acest…

- Solutia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagra „depinde de tarile din Occident care trebuie sa-si respecte promisiunile”, a susținut presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in urma unei discuții telefonice cu Vladimir Putin, conform AFP. ”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat…

- Aplicațiile de monitorizare a traficului fluvial și maritim au surprins in dupa-amiaza zilei de luni, 24 iulie, un trafic infernal pe Dunare. Punctele care indica amplasamentul navelor de transport, in baza semnalului GPS emis, arata o aglomerație neobișnuita atat pe Dunare, cat și pe Marea Neagra,…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…

- O cantitate de 35 de tone de petrol, provenita de la o nava sub pavilion bulgaresc, s-a scurs in Dunare, pe teritoriul Serbiei, informeaza Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR). „35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o nava sub pavilion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii, langa…

- Mercenarii Wagner conduși de Evgheni Prigojin au luat prizonier un comandant al armatei ruse regulate și au publicat o inregistrare video cu interogarea acestuia dupa ce locotent-colonelul rus pare sa fi fost agresat fizic. Inregistrarea video publicata de mercenarii Wagner a fost tradusa și redistribuita…

- O aeronava militara de transport rusa a fost interceptata, marti, de fortele aeriene romane care se afla in misiune de politie aeriana in regiunea Tarilor Baltice. „Cea mai recenta misiune de interceptare pentru Carpathian Vipers a avut loc in data de 30 mai, cand avioanele F-16 au fost alertate de…