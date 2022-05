Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii care au luat calea exilului dupa invazia Rusiei a depașit șase milioane, potrivit agenției ONU pentru refugiați.In cel mai mai recent raport, Organizația Internaționala pentru Migrație, a concluzionat ca mai mult de opt milioane de ucraineni au fost stramutate in țara.Majoritatea ucrainenilor…

- In sfarșit a ajuns Covid-ul și in Coreea de Nord! Sau, cel puțin, acum au raportat autoritațile primele cazuri infectare cu virusul SARS CoV-2, care au decretat lock down total. Cazurile de Covid, varianta Omicron, au fost declarate in capitala Phenian. Autoritațile refuza, insa, sa spuna numarul exact…

- O buna parte din importurile ucrainene ar urma sa se desfașoare prin Romania, prin intermediul companiei ucrainene SkyUp Airlines. Inițial sunt vizate bunurile din China dar autoritațile din statul vecin poarta deja discuții avansate și cu cele din SUA. Alte doua țari ar urma sa fie folosite, alaturi…

- Companiile petroliere au realizat profituri de aproximativ 3 miliarde de euro in Europa, de la inceputul razboiului din Ucraina, arata un raport publicat de Greenpeace, adus in atenție de EUObserver. Unii dintre analiști au observat insa ceva anume: „Privind la cele trei mari blocuri economice mondiale,…

- Zece milioane de persoane și-au parasit casele din cauza razboiului devastator declanșat de Rusia, a declarat, duminica, Inaltul Comisariat ONU pentru refugiați, Filippo Grandi,transmite AFP. Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat zece milioane de persoane au fugit, fie s-au deplasat in…

- SUA, China, Coreea de Sud, Japonia, Germania sau Franța sunt țarile care duc o batalie acerba pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale (IA). Asta pentru ca IA caștiga tot mai mult teren pe plan global, iar implicațiile tehnologice sunt tot mai importante. Acest sector a ajuns sa vizeze toate aspectele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca cinci entitați din Romania au activele inghețate dupa ce s-a descoperit ca au legaturi cu puterea de la Kremlin. Este vorba despre trei firme și doua persoane fizice. Premierul a precizat ca institutia care se ocupa de aceasta problema este ANAF-ul, iar pana in…

- Piețele asiatice și contractele futures din SUA au scazut joi dimineața, cand președintele rus Vladimir Putin a anunțat o operațiune militara in Ucraina. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut cu 3,2%. Kospi din Coreea a scazut cu 2,7%. Nikkei 225 din Japonia a pierdut 2,4% iar Shanghai Composite…