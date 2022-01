Stiri pe aceeasi tema

- In contextul tensiunilor cu Ucraina și SUA, Vladimir Putin pregatește noi intaniri cu liderii politici din diverse state ale lumii, inclusiv aliate NATO. Printre cei vizați se numara Viktor Orban, premierul Ungariei. Potrivit AP, șeful executivului de la Budapesta se va intalni cu liderul de la Kremlin…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a primit joi, la Moscova, Ordinul Prieteniei din partea omologului sau rus Serghei Lavrov, pentru activitatea sa de dezvoltare a relatiilor dintre Ungaria si Federatia Rusa, scrie agenția ungara MTI, citata de Agerpres.Într-o postare pe Facebook,…

- Un combinat de aluminiu din Slovacia isi va reduce productia, pana la aproximativ 60% din capacitate, ca raspuns la cresterea costurilor cu energia electrica, a anuntat joi compania norvegiana care detine acest combinat, transmite Reuters, citat de agerpres. Combinatul Slovalco, la care pachetul…

- O declaratie a liderului de la Kremlin a "topit" pretul gazului si al energiei electrice in Europa. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a cerut Gazprom sa umple depozitele din Germania si Austria.

- Ungaria ajuta Romania! Trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilație non-invaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir. Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania pentru a ajuta aceasta tara sa gestioneze…

- Anuntul a fost facut, joi, de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Agerpres.Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania.''Avand in vedere ca aceasta epidemie nu tine cont de frontiere, succesul gestionarii ei in tarile vecine contribuie mult la reusita eforturilor…