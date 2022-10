Stiri pe aceeasi tema

- Anca Neacșu a vorbit despre divorțul prin care a trecut recent. Cand s-a intalnit cu fostul ei partener sa semneze actele, artista a izbucnit in lacrimi. Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu a divorțat de soțul ei. Deși a preferat sa pastreze tacerea pana acum și sa nu dea prea multe declarații despre…

- Saveta Bogdan, in varsta de 76 de ani, a anunțat ca are un nou iubit. Cu ce se ocupa actualul partener al interpretei de muzica populara. Dupa ce s-a desparțit de iubitul avocat, Saveta Bogdan și-a refacut viața foarte repede, insa de data asta alaturi de un ambasador. Interpreta de muzica populara…

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…

- Cum arata astazi membrele trupei ASIA. Sunt total schimbate, nu le mai recunoști. Trupa ASIA a fost fondata in luna martie 1999 și a fost un adevarat fenomen muzical la acel moment. In ciuda succesului insa, trupa ASIA s-a desparțit in 2006, atunci cand fiecare dintre membrele componente a decis sa…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Xonia a marturisit mi subtil ca este din nou indragostita. Artista are planuri mari de viitor, insa nu a oferit detalii despre barbatul de care este indragostita. Iata ce iși dorește cantareața de la viitorul partener de viața!

- Toni Iuruc a confirmat divorțul de Simona Halep și a facut și prima declarație despre momentul delicat prin care trece. Sportiva a transmis și ea un mesaj despre divorț și a lansat o rugaminte catre toata lumea.

- Nick de la N&D este tatal unei frumoase adolescente, iar rolul de parinte nu este niciodata ușor. Totuși, in cazul fostului coleg de trupa al Deliei Matache, lucrurile par sa fie mereu intr-o nota pozitiva. Cantarețul a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre relația cu fiica lui.