Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman a trait pana in ultima zi de viața intr-un azil din Snagov, unde fiica ei, Oana, platea o suma colosala pentru ca mama ei sa fie pe cele mai bune maini. Cum arata centrul de recuperare, unde fosta soție a lui Petre Roman a stat in ultimii ani.Pe 23 februarie, Mioara Roman a murit in somn,…

- Daniel Onoriu și-a prezentat locuința in care a stat șase an alaturi de fosta soție, Isabela Onoriu. Mai mult, fostul pilot a facut dezvaluiri neașteptate despre femeia cu care s-a casatorit.

- Cabral traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Andreea Ibacka și cei doi copii ai lor. In trecut, prezentatorul TV a mai fost casatorit. Fosta lui soție are 56 de ani și are o silueta de invidiat. Cum arata Luana, fosta soție a lui Cabral Luana și Cabral au avut o relație de 6 ani, din care…

- Cristi Borcea, fostul finanțator al lui Dinamo, a cumparat in urma cu ani de zile hotelul Muntenia din stațiunea Olimp, ulterior l-a renovat și l-a redenumit „Pam-Beach Olimp”. Mihaela Borcea, fosta lui soție, a fost CEO pana de curand, cand a fost inlaturata de la conducerea afacerii. Dupa divorțul…

- Antonia Ștefanescu s-a despartit definitiv de Kanal D și din functia de reporter și s-a reorientat. Ea a explicat motivele pentru care a plecat din lumea televiziunii. Ea și-a gasit un alt domeniu in care sa activeze, cel al imobiliarelor și primește in continuare ajutorul fostului soț in ceea ce privește…

- De fiecare data cand apare cu ei in public, Vasile Geambazi demonstreaza ce tata model este. Deși a divorțat de fosta soție, in ceea ce privește relația cu copiii lui nu s-a schimbat nimic, caci sunt la fel de apropiați ca pana acum! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in ipostaze rare pe nepotul lui…

- Erik Spoelstra (53 ani) este antrenorul lui Miami Heat din 2008. Dupa ce a divorțat, el a semnat un nou acord, in valoare de 120 de milioane de dolari (aproximativ 110 milioane de euro) pe opt sezoane.

- Cine a mai vazut o relație atat de frumoasa dupa divorț? Razvan Cuc știe sa o trateze pe fosta soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.