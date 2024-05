Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a dezvaluit ce planuri are de Paște. Vedeta iși amintește cu drag și dor de sarbatorile din perioada copilariei. Ce a marturisit indragita cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- CRBL va face primul Paște dupa divorțul de Elena. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, artistul a facut marturisiri despre sarbatori, dar și despre relația pe care o are cu fiica lui. Iata ce declarații a facut fostul conurent de la „Power Couple Romania - La bine și la greu” pentru…

- Geanina Ilieș a fost invitata la ediția de astazi a emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanțele in care a fost, dar și despre fiul ei. Prezentatoarea TV a marturisit la ce facultate iși dorește sa mearga Patrick. Baiatul vedetei vrea sa se mute departe de Romania.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Geanina Ilieș a marturisit ca este pregatita sa devina mama pentru a doua oara. Prezentatoarea TV are un baiat in varsta de 17 ani. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!

- Camelia Potec traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul ei, insa momentan nu se gandește la nunta! Campioana a dezvaluit de ce nu se casatorește in anul 2024. Iata motivele pentru care nu iși dorește sa faca marele pas momentan. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Kalin Brothers au ajuns virali pe TikTok dintr-o pura intamplare. Cei doi au inceput sa posteze videoclipuri pe aceasta platforma in urma cu patru ani, iar in tot acest timp, au devenit cunoscuți in toata lumea.

- Kamara și iubita lui, Gabriella Nastas, și-au deschis o afacere in București. Artistul este foarte increzator in forțele proprii, iar, in exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, el a vorbit despre afacere. Iata cu ce se ocupa cei doi indragostiți in prezent!

- Geanina Ilieș a revenit pe micile ecrane! Dupa 10 ani de pauza, frumoasa prezentatoare TV i-a intampinat pe telespectatori la pupitrul știrilor Antena Stars. Geanina Ilieș este unul dintre cei mai de succes jurnaliști din Romania, iar telespectatorii o pot urmari de luni pana vineri, de la ora 14:00,…