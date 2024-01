Alimentele de baza ar putea sa se scumpeasca incepand cu 1 februarie, deoarece masura guvernamentala de plafonare a adaosurilor comerciale va expira la sfarșitul lunii ianuarie, pe data de 31. In cele aproximativ cinci luni și jumatate in care a fost aplicata, masura a dat ceva roade, intrucat a dus la ieftinirea unor alimente cu pana la o treime in unele magazine.

Aceasta masura,…