Cristian Tudor Popescu (CTP) a apreciat vineri la Digi24, despre evenimentele de la conferința de presa susținuta de Nicușor Dan in Sectorul 5, cand mai multe mașini ale firmei de salubritate l-au claxonat și stropit cu dezinfectant, ca 10 August din Piața Victoriei.

„Ii face un serviciu PSD-ul cu astfel de manifestari. Mie mi se pare altceva demn de remarcat, foarte important. Aici avem o reeditare in mic a ceea ce s-a intamplat in 10 august pe 10 august in Piata Victoriei. Ce faceau oamenii pe 10 august? Spuneau niste lucruri critice la adresa unei puteri. Si ce s-a adus impotriva lor?…