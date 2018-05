Stiri pe aceeasi tema

- 2018 este primul an cand in Portul Constanta nu va intra nicio nava de croaziera maritima. Astfel, orasul de la malul marii pierde cateva zeci de mii de turisti straini. Motivele invocate de operatorii din turismul de croaziera stau in picioare, dar masura este exagerata, spun specialistii.

- Potrivit unui studiu publicat de Bitdefender, hackerii si-au schimbat in ultimele luni strategia de monetizare, renuntand la infectarea victimelor cu ransomware in favoarea unei activitati mai putin riscanta si mult mai facila de a castiga...

- Atacurile informatice tip ransomware s-au inmultit cu 300% din 2015, iar efectele economice ale criminalitatii informatice au crescut de cinci ori intre 2013 si 2017, ceea ce explica de ce publicul european percepe lipsa de securitate in domeniul cibernetic ca pe o amenintare grava, a declarat ministrul…

- Cea mai mare spargere de bancomate din istoria Romaniei a fost comisa, intr-o singura noapte, in anul 2016, hackerii reusind sa fure peste 800.000 de euro. Anul trecut, Costin Raiu, directorul global al echipei de Cercetare si Analiza de la Kaspersky Lab, a declarat pentru reporterii Observator ca bancile…

- Pentru prima oara de cand s-a inceput inregistrarea atacurilor de phishing, phishing-ul financiar reprezinta peste 50% din total, conform analizei realizate de Kaspersky Lab asupra amenințarilor financiare.

- Volumul mediu de spam distribuit la nivel global, in 2017, de catre infractorii cibernetici s-a diminuat cu 1,68% in comparatie cu intervalul similar din anul precedent, insa atacurile de tip phishing au crescut cu 59%, arata Raportul "Spam si phishing in 2017", realizat de Kaspersky Lab.

- Dupa ce a criticat in termeni duri numeroși jucatori din echipa lui Dinamo, legenda Cornel Dinu nu a avut mila nici de Vasile Miriuța, asupra caruia s-a dezlanțuit dupa ce tehnicianul dinamovist a purtat un dialog prietenesc la TV cu Gigi Becali, finanțatorul FCSB. "Nu pot sa il ințeleg pe Vasile Miriuța,…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a avut aseara la TVR, in emisiunea lui Ionuț Cristache, o intervenție extrem de dura la adresa Laurei Codruța Kovesi, continuand dialogul de la conferința de presa din sediul DNA. Tolontan a subliniat faptul ca șefa DNA a incalcat legea.