CT BUS a batut palma cu o firma din Arges. Detalii din contract (document)

Bobby Păunescu: Ciucă va câștiga susținerea oamenilor care cred în Armată

"Uitandu-ma pe toate studiile sociologice la zi in ultimele 30 de zile, increderea in potentialul premier Ciuca este foarte sus. Asta ii sperie pe multi, desi era in Guvern", a spus Bobby Paunescu."Odata cu aceasta numire, indiferent ce va… [citeste mai departe]