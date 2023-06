Stiri pe aceeasi tema

- Experiența, calitate, valoare. Coordonatele principale ale echipei din Peciu Nou, care sambata seara a facut instrucție cu Gloria Geoagiu, campioana județului Hunedoara in manșa tur a barajului de promovare pentru Liga 3. Banațenii și-au impus stilul de joc și au caștigat clar prima manșa pe care au…

- CSC Peciu Nou a castigat Liga a IV-a Timis cu o runda inainte de final in urma victoriei obtinute ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Cocosul Ortisoara. Alb-verzii o vor infrunta la barajul pentru un loc in Liga 3 pe campioana Hunedoarei, Gloria Geoagiu. In acest sezon, CSM Lugoj parea marea favorita…

- FOTO-VIDEO: Gabriel Cotoara și legiunea din Alba, campionii Hunedoarei cu Gloria Geoagiu! “Promovarea in Liga 3 ar fi ceva senzațional!”, spune tanarul antrenor Antrenorul Gabriel Cotoara (37 de ani) și 8 jucatori care au activat in Alba au devenit campioni in Liga 4 Hunedoara cu Gloria Geoagiu și vor…

- Oamenii au luat cu asalt aplicația de vanzare a biletelor online pentru meciul Chindia – FC Voluntari, de vineri, ora 20:00, dar și casele de bilete ale noului stadion, care se redeschide dupa 4 ani de așteptare. Mulți suporteri acuza clubul ca n-au prins locuri fiindca „s-au dat invitații gratuite…

- ISPRAVI… PASCALE!… Mare paranghelie a fost in prima zi de Paște, in satul Halarești, comuna Iana, iar protagonistul care a dansat și a chiuit de mama focului a fost nimeni altul decat arhicunoscutul „Zmeu” din Halarești, Daniel Catana. Barbatul de 42 de ani, care, conform unei anchete a Poliției, ar…

- Comunicat de presa “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Primaria comunei Popesti anunța semnarea contractului de finanțare nr. 144350/20.12.2022 pentru proiectul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura TIC, Comuna Popesti, Judetul Vrancea” Perioada de implementare…

- In urma cu o saptamana, sub sloganul „Copac cu copac, facem un parc!” a inceput amenajarea Parcului Varlaam, in cadrul campaniei „Verde pentru Focsani!”. In cadrul acțiunii din data de 24 martie 2023 am plantat mai mulți copaci, insa lucrarile au fost continuate de colegii din cadrul DDSP Focșani, astfel…