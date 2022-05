Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat fara emoții sambata, 7 mai, scor 5-1, partida de pe teren propriu cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a VII-a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Inca din minutul 20 formația olteana a ramas in zece oameni, dupa ce fundașul Jorgen de Almeida a faultat din poziție…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca vineri, 29 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu CSM Deva, in etapa a V-a a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Ambele formații sunt deja calificate la baraj, iar dupa spusele lui Alexa, acest meci va fi o oportunitate de evaluare și pregatire in vederea jocurilor importante…

- LUPAC – Partida dintre AFC Voința Lupac și CSM Deva va avea loc vineri, 22 aprilie, de la ora 17:00 și va conta pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Echipa pregatita de Boșco Vișatovici nu a simțit gustul victoriei de cand a inceput play-off-ul și spera ca la acest joc sa se sparga…

- LUPAC – AFC Voința Lupac va juca sambata, 16 aprilie, de la ora 17:00, acasa cu CSM Reșița, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a III-a, Seria a VII-a! Formația pregatita de Dan Alexa ocupa primul loc, sunt șanse mici sa mai fie ajunsa din urma și este sigura de prezența la barajul de promovare catre…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 9 aprilie, acasa, de la ora 17:00, cu CSM Deva, in etapa a II-a a play-off-ului de promovare al Ligii 3, Seria a VII-a! In cazul unui succes, rosso-nerii au asigurat primul loc, avand in vedere faptul ca in acest moment au o distanța considerabila fața de CSM Deva,…

- In acest sezon, Timisul a depasit Aradul in Seria a VIII-a a Ligii a 3-a, iar doua echipe din judet au reusit frumoasa performanta de a termina sezonul regulat pe primele doua pozitii. Lupta abia acum incepe, deoarece campionatul continua cu meciurile din play-off, primele 4 clasate si play-out, locurile…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca vineri, 25 martie, de la ora 15:00, in deplasare, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a XVIII-a a Ligii a 3-a, Seria a VII-a! Aceasta este și ultima etapa a actualului sezon competițional, iar apoi va urma play-off-ul pentru promovare in Liga 2. Pe langa CSM Reșița,…

- LUPAC – AFC Voința Lupac va intalni vineri, 18 martie, de la ora 15:00, in deplasare, formația ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a XVII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! „A trecut meciul greu cu Reșița și sper ca in saptamana de dinaintea jocului cu Pandurii 2 am reușit sa ridic moralul baieților.…