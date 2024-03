Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a urcat provizoriu pe locul al patrulea in clasamentul Ligii Nationale de handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CS Magura Cisnadie, cu scorul de 43-32 (21-8), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 19-a. Nathalie Hagman a marcat 9 goluri pentru valcence, Cristina Florica…

- CSM Constanta a invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 33-28 (17-11), sambata seara, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 19-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa un prim sfert de ora echilibrat, CSM Constanta a preluat controlul si s-a desprins pe tabela de marcaj, ajungand la un…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 42-30 (20-16), sambata, in deplasare. Cristina Neagu a marcat 10 goluri pentru ”tigroaice”, Trine Oestergaard Jensen a…

- Favoritele au castigat pe linie meciurile jucate miercuri in etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal feminin, potrivit Agerpres. Campioana CSM Bucuresti a dispus de CS Minaur Baia Mare cu cu 33-28 (17-17), dupa o prima repriza echilibrata, in care oaspetele au condus si la trei goluri. Elizabeth…

- In 21 februarie, cu incepere de la ora 15.00, CS Minaur joaca in deplasare in Liga Florilor MOL. Sala „Apollo” din capitala va gazdui partida dintre CS Minaur și CSM București, joc din cadrul etapei cu numarul 17 din Liga Floorilor MOL. Nu va fi un meci ușor pentru baimarence, CSM fiind calificata in…

- HC Zalau s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins formatia CSU Stiinta Bucuresti cu scorul de 32-28 (16-10), vineri, in Sala Agronomia din Capitala. Echipa antrenata de Gheorghe Tadici a dominat jocul de la un capat la altul, condusa…

- CSM Corona Brasov si CS Magura Cisnadie au reusit a cincea lor victorie in acest sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, sambata, pe teren propriu, in etapa a 16-a. CSM Corona Brasov a trecut de CS Minaur Baia Mare cu 28-27, condusa de Stefania Lazar si Bobana Klikovac, cu cate 6 goluri,…

- SCM Ramnicu Valcea si Gloria Buzau au obtinut victorii, sambata, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin, ultima a turului. SCM Ramnicu Valcea a invins-o fara drept de apel pe CSM Corona Brasov, cu 38-26, marcand sapte goluri consecutive in repriza secunda, de la 25-21 la 32-21,…